Fès : Arrestation d’un chauffeur de taxi pour son implication présumée dans une affaire de dénonciation d’un crime fictif et outrage à la police judiciaire

samedi, 27 octobre, 2018 à 14:27

Le public de la 11-ème édition du festival de la culture soufie de Fès a été au rendez-vous, vendredi soir à Fès, avec une belle soirée spirituelle et mystique, animée par l’ensemble Al Firdaus de Grenade et la troupe Ikhwane Al-Fanne, dirigés respectivement par Ali Keeler et Marouane Hajii.