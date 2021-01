Fès: Deux brigadiers contraints d’utiliser leurs armes pour interpeller 8 individus ayant agressé dangereusement des citoyens et des éléments de la police (DGSN)

vendredi, 8 janvier, 2021 à 10:44

Rabat – Les éléments de la brigade antigang, relevant de la préfecture de police de Fès, ont été contraints vendredi d’utiliser leurs armes de service pour interpeller huit individus, dont un aux antécédents judiciaires, qui faisaient l’objet d’un avis pour violation du domicile d’autrui et qui ont dangereusement agressé les citoyens et les éléments de la police à l’aide d’arme blanche.

La salle de commandement et de coordination à Fès avait reçu un appel via le numéro d’urgence “19” dénonçant une tentative d’agression d’une citoyenne à son domicile dans la zone “Bensouda”, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que la patrouille de police la plus proche est intervenue pour arrêter les mis en cause qui ont opposé une résistance violente à l’aide d’arme blanche.

Deux brigadiers de la patrouille ont alors été contraints d’utiliser leurs armes de service pour tirer plusieurs balles de sommation en l’air, avant de toucher un des suspects au niveau des membres inférieurs, précise le communiqué, ajoutant que cette intervention a permis de repousser le danger émanant des mis en cause, avant de transférer l’individu blessé à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Les investigations se poursuivent en vue d’interpeller ses acolytes et les soumettre à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, a conclu la DGSN.