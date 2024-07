Fès: Campagne de sensibilisation sur les risques et dangers liés aux incendies dans la médina

jeudi, 4 juillet, 2024 à 12:33

Fès – Une campagne de sensibilisation aux risques et dangers liés aux incendies au niveau des espaces dédiés au commerce, à l’industrie et à l’artisanat a été organisée, mercredi a Fès, avec pour but de lutter contre ce problème et protéger les personnes et les biens.