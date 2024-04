Fès : Cérémonie religieuse à la mémoire des glorieux Sultans alaouites

lundi, 8 avril, 2024 à 10:28

Fès – Une cérémonie religieuse a été organisée, dimanche soir au mausolée du Sultan Moulay Abdellah à Fès, à la mémoire des glorieux Sultans alaouites, ancêtres de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Cette cérémonie a été présidée par M. Mohamed Saad Eddine Smij, chargé de mission à la chambellanie royale, en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zinber, des élus, des chefs des services extérieurs ainsi que d’autres personnalités.

Elle a été ponctuée de lectures des versets coraniques et de louanges du Prophète Sidna Mohammed, prière et paix sur Lui, ainsi que par la remise d’un don royal au profit des déclamateurs du Saint Coran.

Au terme de cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

Des prières ont également été élevées pour le repos de l’âme de feu SM Mohammed V et de feu SM Hassan II.