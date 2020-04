Fès : Le CHU met en place une unité de soutien psychologique des professionnels de santé

vendredi, 3 avril, 2020 à 23:43

Fès-Le service Psychiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès a mis en place une unité de soutien psychologique destinée aux professionnels de santé, dans le contexte de la lutte contre le Coronavirus.

Cette unité vise à aider les professionnels de santé à surmonter les réactions émotionnelles du stress et d’épuisement face à cette pandémie.

Selon le CHU, les professionnels de santé sont au front pour faire face au Covid-19 et sont soumis à des pressions psychologiques et professionnelles pouvant engendrer un stress psychologique, estimant ‘’urgent’’ de mettre en place des stratégies préventives visant à protéger la performance du personnel du Centre hospitalier et éviter l’épuisement professionnel.

‘’En créant cette unité, nous cherchons à anticiper les réactions psychologiques, surtout parmi les médecins et les infirmiers qui sont en première ligne’’, a déclaré à la MAP Rachid Alouane, professeur en psychiatrie et membre de cette structure, relevant qu’il y a lieu aujourd’hui de prévenir certaines réactions, dont les troubles de sommeil, l’angoisse et l’anxiété.

Sur les spécificités de l’accompagnement psychologique des professionnels de santé, le médecin a cité ’’d’une part, le confinement qui est stressant, et ensuite, la confrontation à la prise en charge des patients Covid-19’’, ce qui donne lieu, selon lui, à ‘’l’épuisement professionnel’’.

Une ligne téléphonique de soutien et d’accompagnement psychologique a ainsi été mise à la disposition de tout le personnel médical. Les consultations, elles, ont lieu au service universitaire de Psychiatrie, les mardi et jeudi de chaque semaine.

L’équipe du service psychiatrique a également prévu une unité d’hospitalisation pour les patients Covid-19 qui en éprouvent le besoin.

Par ailleurs, un numéro de téléphone a été mis en place, en collaboration avec l’Ordre des médecins, en faveur de la population en général, chaque jour entre 14h et 16h.