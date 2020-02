Fès: Cinq individus arrêtés pour participation présumée à des actes de vandalisme

mardi, 11 février, 2020 à 18:17

Rabat – L’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Fès sous la supervision du parquet compétent a permis d’arrêter cinq individus, dont un mineur de 16 ans, pour leur implication présumée à des actes de vandalisme ayant causé des dégâts matériels aux biens publics et incendié sciemment une voiture de service.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue, alors que le mineur a été mis sous contrôle à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet général de Fès, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter tous les complices impliqués dans ces actes criminels.

Ces crimes ont été commis dans le sillage d’incendie qui s’était déclaré, lundi, dans un marché informel de légumes situé dans le quartier de Ain Haroune dans la ville de Fès, rappelle la DGSN, ajoutant que les suspects et d’autres individus se sont amassés et ont lancé des pierres blessant un membre des forces publiques et un auxiliaire d’autorité.

Ces personnes ont également causé des dégâts matériels à deux voitures des forces publiques et mis le feu à un véhicule de la protection civile, poursuit la même source.