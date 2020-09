Fès : Le contrat-programme au centre de la conférence des présidents du Conseil régional

mardi, 29 septembre, 2020 à 23:13

Fès – La conférence des présidents de groupes et de commissions au conseil de la région Fès-Meknès a débattu, mardi à Fès, des projets de conventions relatives au contrat-programme État-Région.

Le président de la région, Mohand Laenser, a présenté à cette réunion les conventions qui seront soumises pour approbation lors de la prochaine session du Conseil et qui s’inscrivent dans le cadre du contrat-programme, notamment celles portant sur la création de pôles d’artisanat pour les petites et moyennes entreprises, et une zone d’activités artisanales dans les communes de Sidi Hrazem, Sbaa Ayoun et El Hajeb.