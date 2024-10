Fès : Démarrage du programme “Kafaa” pour valider les acquis des professionnels du tourisme

mardi, 22 octobre, 2024 à 9:28

Fès – Le programme “Kafaa”, dispositif innovant de validation des acquis de l’expérience (VAE), a été officiellement lancé lundi dans la capitale spirituelle.

Cette initiative, portée conjointement par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), offre aux professionnels du secteur, qui n’ont pas suivi de parcours de formation traditionnel, la possibilité d’obtenir une certification officielle reconnaissant leur savoir-faire et leur expérience.

Cette journée a été marquée par la participation de professionnels dans plusieurs métiers du tourisme, qu’ils soient en contact direct avec la clientèle ou qu’ils œuvrent en coulisses. Réceptionnistes, cuisiniers, serveurs, gouvernantes, agents d’accueil, et bien d’autres, ont fait valoir leurs années d’expérience en obtenant une certification qui valorisera leur expertise et ouvrira de nouvelles perspectives à leur carrière.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du Tourisme Fès-Meknès, Abdellah Lamniai, a souligné l’importance de cette initiative pour le secteur.

“Kafaa s’inscrit pleinement dans la feuille de route du tourisme 2023-2026 et 2030 et constitue un levier majeur pour renforcer la compétitivité du tourisme national et régional”, a-t-il indiqué.

M. Lamniai a expliqué que le programme vise spécifiquement à renforcer les capacités des ressources humaines du secteur touristique, notamment celles qui occupent des fonctions opérationnelles dans le tourisme et l’hôtellerie.

Il a insisté sur le fait que “Kafaa” permettra de “valoriser l’expérience professionnelle acquise par les travailleurs du secteur, en leur délivrant une certification officielle après une évaluation rigoureuse de leur parcours”.

“Cette reconnaissance formelle de leur expertise, acquise au fil des années de pratique, contribue à leur développement professionnel et renforce leur motivation”, a-t-il ajouté.

Le délégué régional a également mis en avant l’impact positif de “Kafaa” sur la qualité des services touristiques.

“Améliorer la qualité des services impacte directement la compétitivité du secteur touristique et du produit touristique, tant au niveau régional que national. Cela contribue également à attirer davantage les investissements étrangers”, a-t-il précisé.

M. Lamniai a fait remarquer que “Kafaa” s’inscrit dans une démarche globale de professionnalisation du secteur touristique marocain, visant à offrir une expérience touristique exceptionnelle aux visiteurs”.

Concernant le processus de certification, Mohamed Tazi, directeur du cabinet chargé de la mise en œuvre du projet VAE dans les régions de Fès et Agadir, a précisé que les jurys, composés d’experts métiers, d’anciens directeurs d’écoles hôtelières, de représentants du ministère du Tourisme, de la CNT et de différentes associations et fédérations, ont pour mission d’évaluer l’expérience professionnelle des candidats.

“Cette opération qui a une grande envergure nationale intervient conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concernant le développement du capital immatériel”, a ajouté M. Tazi.

Ziad, chef cuisinier exerçant dans une unité hôtelière à Fès, mais qui n’a jamais obtenu de diplôme dans son domaine, a indiqué que ce programme représente une véritable opportunité pour les professionnels du tourisme, qui n’ont pas eu la chance de suivre une formation diplômante dans leur domaine, d’obtenir une certification reconnue par l’État.

”C’est une reconnaissance de notre savoir-faire et de notre expérience, acquise au fil des années sur le terrain. Cette certification va nous permettre de consolider notre position dans le secteur, d’envisager de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle et de gagner en confiance”, s’est-il réjoui.

Le programme “Kafaa” a pour objectif de certifier 7.550 professionnels d’ici 2026, avec un premier palier de 1.100 certifications pour l’année 2024. Il permet non seulement de valoriser les compétences des professionnels autodidactes, mais aussi d’améliorer la qualité des services offerts aux touristes, renforçant ainsi l’attractivité de la destination Maroc.