Fès: Enquête sur l’agression mortelle d’une femme par son époux

lundi, 3 février, 2020 à 13:36

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a ouvert, lundi matin, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants, ainsi que les mobiles ayant amené un individu de 57 ans à exposer sa femme à une agression mortelle à l’aide de l’arme blanche.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Fès avaient reçu un avis via la ligne téléphonique 19 selon lequel un individu a exposé sa femme à des coups et blessures ayant entraîné la mort au domicile conjugal, ajoutant que les techniciens des scènes de crime et les officiers du service préfectoral de la police judiciaire se sont rendus sur place où ils ont arrêté le suspect.

Selon les constatations menées sur place, l’épouse a été victime d’une grave agression à l’aide d’un outil tranchant au niveau du cou, ajoute le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes et le mobile de ce crime, poursuit la même source, précisant que la dépouille de la victime a été transférée à la morgue pour autopsie.