Fès: un individu arrêté pour trafic de drogue et de psychotropes

mardi, 28 janvier, 2020 à 19:46

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, mardi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), un individu âgé de 25 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Le suspect a été arrêté au niveau d’un barrage routier à l’entrée de Fès, immédiatement après son arrivée à bord d’un véhicule en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de 3.260 comprimés psychotropes, dont 3.080 de type “Ecstasy” et 180 psychotropes de type “Rivotril”, en plus d’un téléphone portable et d’une somme d’argent suspectée d’être issue des revenus de trafic de drogue.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, ainsi que l’ensemble des actes criminels qui qui lui sont reprochés, ajoute le communiqué.