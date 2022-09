Fès: un inspecteur de police contraint de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu (DGSN)

mercredi, 28 septembre, 2022 à 10:53

Rabat – Un inspecteur de police principal, en fonction à la préfecture de police de Fès, a été contraint de faire usage, mardi soir, de son arme de service pour mettre hors d’état de nuire un individu, qui menaçait la vie des éléments de la police à l’arme blanche, indique mercredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une patrouille de police était intervenue à Bab Ftouh dans la médina de Fès afin d’interpeller le mis en cause, qui fait l’objet d’un avis de recherche au niveau national dans des affaires de drogue, précise la DGSN.

Le prévenu a opposé une violente résistance et a causé des blessures à l’arme blanche à un fonctionnaire de la police, ce qui a contraint son coéquipier à tirer deux balles de sommation et deux autres balles qui ont atteint le suspect, explique la même source.

Le mis en cause est décédé après son évacuation à l’hôpital et sa dépouille a été placée à la morgue à la disposition de l’autopsie, ajoute la DGSN, faisant savoir que le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès a ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.