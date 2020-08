Fès: interpellation, du 18 au 23 août, de 696 personnes recherchées pour différents délits et infractions (DGSN)

Rabat – Les opérations de sécurité menées, du 18 au 23 août 2020 au niveau de la wilaya de Fès, se sont soldées par l’interpellation de 696 personnes faisant l’objet d’avis de recherche nationaux et locaux pour leur implication présumée dans différents délits et infractions, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces opérations de sécurité intensives, auxquelles ont pris part des éléments de la préfecture de police de Fès, épaulés par la Brigade nationale de la police judiciaire et par des éléments de renfort relevant des services centraux de la sûreté nationale, a permis l’interpellation de 1.312 personnes en flagrant délit de commission d’actes criminels, précise la DGSN.

Elle note que les recherches et perquisitions effectuées dans le cadre de ces opérations visant à lutter contre le crime et à renforcer le sentiment de sécurité, ont également abouti à la saisie de 76 couteaux de différentes tailles -détenus sans motifs valables ou pour des fins criminelles présumées- et de 20,50 kg de résine de cannabis.

Les mesures de sécurité routière ont, quant à elles, permis l’enregistrement de 3.573 infractions au code de la route et la mise en fourrière de 414 véhicules, ajoute la même source.

Pour ce qui est des mesures prises pour sanctionner les infractions relatives à l’état d’urgence sanitaire et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, poursuit le communiqué, les services de la police de la ville de Fès ont enregistré 1.904 infractions et procédé à l’application des dispositions des lois en vigueur.

Les services de la sûreté nationale continueront à renforcer leurs opérations de lutte contre le crime, à consolider les mesures de la sécurité routière et à sanctionner les infractions relatives à l’état d’urgence sanitaire, de manière à raffermir le sentiment de sécurité et garantir la sécurité sanitaire des citoyens, conclut le communiqué.