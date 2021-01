Fès: interpellation d’un individu ayant exposé la sécurité de citoyens et de policiers à une agression dangereuse (DGSN)

jeudi, 7 janvier, 2021 à 21:45

Rabat – Les éléments de la brigade d’intervention relevant de la préfecture de sûreté de Fès ont pu neutraliser, jeudi, le danger émanant d’un individu présentant des signes de troubles mentaux, qui était en état de forte agitation et exposait la sécurité de citoyens et d’éléments de police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Les éléments de la police avaient intervenu pour maîtriser le suspect, âgé de 31 ans, à la place de Florence, à cause de sa possession de deux coutelas dans des conditions qui pourraient menacer la sécurité des personnes et des biens, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant qu’il a opposé une résistance farouche en raison de son état de forte agitation, causant ainsi des blessures à un brigadier de police, au niveau de sa jambe.

Le fonctionnaire de police a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tandis que le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, ainsi que s’assurer de son état sanitaire et psychique, conclut la DGSN.