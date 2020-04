Fès: Interpellation d’un individu pour violation de l’état d’urgence, possession et trafic de tabac de contrebande

jeudi, 23 avril, 2020 à 14:07

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Fès a interpellé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), un récidiviste soupçonné de violation de l’état d’urgence sanitaire et de possession et de trafic de tabac de contrebande.

Le prévenu a été interpellé au niveau d’un barrage de contrôle de la ville de Fès dès son arrivée à bord d’une voiture légère en provenance d’une des villes du nord du Royaume, indique dans un communiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), précisant que l’opération de fouille a permis de trouver en sa possession 395kg de produits de tabac à chicha, en plus de trois téléphones portables et d’une somme d’argent de 20.000 dhs, qui pourrait être le fruit de cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle, conclut la DGSN.