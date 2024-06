Fès : Lancement de la 3ème Journée Régionale du digital sur la cybersécurité

mercredi, 12 juin, 2024 à 20:47

Fès – La Direction Régionale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT/Fès-Meknès) et l’Institut de Formation dans les Métiers de l’Offshoring, des TIC et de l’audiovisuel ont organisé, mercredi à Fès, la troisième édition de la “Journée Régionale du digital”.

Placé sous la thématique de la “Cybersécurité protection du monde numérique et les opportunités professionnelles”, cet événement phare, qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les compétences numériques et promouvoir l’innovation informatique dans la région, a réuni de nombreux acteurs clés du secteur.

Des experts, des professionnels et des passionnés du numérique se sont réunis pour mettre en lumière les dernières avancées technologiques et explorer les enjeux liés à la cybersécurité dans un monde interconnecté.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelhakim Hadafi, directeur régional de l’OFPPT Fès-Meknès, a souligné l’importance croissante de cet événement au sein de l’écosystème local et régional.

Selon lui, la “Journée Régionale du digital” permet à l’ensemble des partenaires, des participants, experts et stagiaires de partager leurs expertises et les dernières nouveautés autour du thème retenu cette année, à savoir la cybersécurité, la protection des données et les opportunités professionnelles.

M. Hadafi a rappelé l’engagement du Maroc dans le développement du numérique, à travers le lancement de la stratégie Maroc Digital 2030 lors du GiTeX Africa 2024.

Pour lui, cette feuille de route ambitieuse vise à positionner le Maroc en tant que leader régional et continental en matière de numérique.

“Le digital est aujourd’hui un vecteur de croissance énorme et offre de nombreuses opportunités d’emplois”, a-t-il déclaré, tout en soulignant les risques liés aux attaques cybernétiques auxquels le pays doit faire face.

M. Hadafi a également évoqué les efforts déployés par l’OFPPT pour adapter ses programmes de formation aux besoins du marché du travail dans le domaine du numérique.

Une refonte complète de l’ingénierie de la formation et des programmes a été entreprise dans l’ensemble des secteurs, y compris le digital et l’intelligence artificielle, a-t-il noté, ajoutant que tous les programmes ont été revus et actualisés afin de prendre en compte les besoins actuels et futurs du marché de l’emploi.

Selon le responsable, “les programmes proposés par l’OFPPT n’ont désormais rien à envier à ceux des grandes écoles, formant les stagiaires aux dernières technologies dans les domaines du digital et de l’IA”.

Les efforts déployés portent leurs fruits, comme en témoigne la sélection d’un stagiaire issu de l’ISTA-Taza pour représenter le Maroc à la compétition “WorldSkills” dans le domaine du digital.

Cette performance illustre l’engagement de l’OFPPT à développer chez ses apprenants les compétences requises par le marché du travail.

La journée a ainsi permis de sensibiliser les participants aux menaces de la cybercriminalité et de leur fournir les outils nécessaires pour les prévenir et s’en prémunir.

Au cours de cette journée, les participants ont pu bénéficier d’un aperçu précieux des opportunités professionnelles prometteuses qui émergent dans le secteur dynamique de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Cet événement annuel a été marqué par l’organisation d’une compétition entre les stagiaires des filières informatiques des établissements de formation professionnelle de la région, qui ont présenté leurs projets innovants démontrant leurs compétences techniques.

Cette compétition a présenté une opportunité pour l’interaction entre les stagiaires et les employeurs potentiels, contribuant ainsi à améliorer les perspectives d’emploi et à développer les réseaux professionnels.

En plus des présentations techniques et des compétitions, la Journée Régionale du digital a été marquée par des segments artistiques et culturels, animés par des spécialistes du domaine et des stagiaires de l’institut.

Ces segments visent à enrichir l’expérience des participants et à offrir un environnement interactif combinant apprentissage et divertissement.