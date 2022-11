Fès: les fidèles accomplissent la prière rogatoire

mardi, 29 novembre, 2022 à 17:36

Fès – La prière rogatoire (Salat al-istisqa) a été accomplie, mardi à Fès, conformément à l’Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et perpétuant la tradition du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui, à chaque fois que la pluie se fait rare et que les gens en ont besoin.