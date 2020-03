Fès : L’expérience marocaine en matière de régionalisation présentée à des présidents de régions mauritaniennes

vendredi, 6 mars, 2020 à 18:08

Fès – L’expérience du Maroc en matière de régionalisation avancée et de décentralisation a été présentée, vendredi à Fès, à une délégation composée de présidents de certaines régions de Mauritanie.

Le président de la région de Fès-Meknès, Mohand Laenser, qui recevait cette importante délégation, en présence de responsables du conseil et d’autres établissements régionaux, a passé en revue les étapes franchies par le Maroc dans la mise en œuvre de la politique de régionalisation, un chantier d’envergure auquel SM le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier.

‘’Cette politique, qui est en cours de mise en œuvre, a permis de réaliser plusieurs acquis, dont l’autonomisation des instances de gestion au niveau régional, le renforcement des capacités humaines des régions et le développement des infrastructures de base et des services dans le monde rural’’, a expliqué M. Laenser.

Le président du conseil régional de Fès-Meknès a souligné que la régionalisation telle qu’elle est conçue au Maroc vise à consolider la démocratie participative et représentative, qui constitue un pilier du développement économique et social au niveau territorial et un facteur de promotion des mécanismes de transparence à l’échelle locale.

M. Laenser a mis l’accent, dans ce cadre, sur l’expérience de la région Fès-Meknès en la matière, laquelle a été couronnée par l’élaboration dernièrement du plan de développement régional (PDR), portant sur 192 projets de développement d’un investissement global initial de plus de 33 MMDH.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil régional de Fès-Meknès a indiqué que cette visite intervient dans le cadre des relations liant le Maroc à la Mauritanie et suite à la rencontre conjointe organisée, dernièrement à Nouakchott, sous le thème ‘’gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc”.

L’expérience marocaine en matière de régionalisation suscite l’intérêt des présidents des régions de la Mauritanie, a-t-il dit, ajoutant que le renforcement des relations entre les régions des deux pays contribuera à consolider les liens de fraternité entre le Maroc et la Mauritanie.

De son côté, le président du conseil régional de Trarza, Mohamed Ould Brahim Ould Siyid, a indiqué à la MAP que la visite a été ‘’fructueuse’’ en ce sens qu’elle a permis à la délégation de s’enquérir des réalisations accomplies sur différents plans, formant le vœu de consolider davantage la coopération entre les régions du Maroc et de la Mauritanie.

M. Brahim Syed a souligné que l’expérience marocaine en matière de régionalisation est ‘’distinguée au niveau du continent’’, ajoutant qu’elle constitue ‘’un modèle dont les régions mauritaniennes peuvent s’inspirer pour remplir leur mission’’.

Plusieurs exposés ont été présentés, à cette occasion, portant notamment sur le PDR de Fès-Meknès, les missions des CRI dans leur nouvelle version et les réalisations de l’Agence pour la développement et la réhabilitation de la médina de Fès.

Cette rencontre a été également l’occasion de présenter le grand potentiel de la région Fès-Meknès sur les plans économique, touristique, agricole et patrimonial.