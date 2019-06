Fès : L’université Euromed fête ses lauréats

samedi, 15 juin, 2019 à 14:53

Fès- L’Université Euromed de Fès (UEMF) a organisé, vendredi, sa première cérémonie de remise de diplômes, en présence d’un parterre de personnalités marocaines et étrangères.

Trois premières promotions de Master dans les filières des ‘’énergies renouvelables et efficacité énergétique’’, ‘’génie environnemental et gestion de l’eau’’ et ‘’gestion et valorisation du patrimoine touristique euro-méditerranéen’’ ont été récompensés lors de cette cérémonie de remise de diplômes de cette université, placée sous la Haute présidence d’honneur de SM le Roi Mohammed VI.

Elle s’est déroulée en présence notamment du conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay, du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, du ministre espagnol des affaires étrangères, Josep Borel, et de l’ambassadrice chef de la délégation de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey.

Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a souligné que cette université, dont la mise en place a été approuvée par les 43 pays membres de l’Union pour la Méditerranée (UPM), sur initiative de SM le Roi, incarne aujourd’hui ‘’un puissant instrument de diplomatie européenne’’ pour le Maroc, ajoutant que cet établissement prestigieux a su gagner la confiance de la Banque européenne d’investissement (BEI), de l’Union européenne et de la banque africaine de développement (BAD).

Après avoir mis l’accent sur le rayonnement de cette université à l’international au vu du nombre de partenariats la liant à des institutions étrangères prestigieuses, le ministre a fait savoir que l’université Euromed est principalement une université de recherche dotée d’infrastructures à la pointe de ce qui existe actuellement dans le monde.

L’Université Euromed de Fès ouvrira dès la rentrée prochaine sa première école marocaine en intelligence artificielle et projette la création d’une structure dédiée aux biotechnologies dans les domaines biomédical et pharmaceutique qui sera la première du genre au Maroc, a poursuivi M. Amzazi qui s’est félicité du fait que cette université ‘’constitue désormais l’un des fleurons de l’enseignement privé marocain’’.

En rappelant que l’enseignement supérieur privé n’abrite que 5pc des effectifs d’étudiants, soit loin des 20pc recommandés par la charte nationale d’éducation et de formation, le responsable gouvernemental a souligné que son département a toujours considéré le secteur comme ‘’complément salutaire et continuité d’un enseignement supérieur public affecté par la massification des étudiants’’.

Les universités privées ont tout à gagner à se rapprocher de leurs homologues publiques et à tisser de vrais partenariats avec ces dernières, afin de faciliter la mobilité des étudiants, de mutualiser certaines formations et de coopérer autour de projets commun de recherche, a-t-il dit.

De son côté, le ministre espagnol des affaires étrangères, Josep Borel, s’est félicité que sa visite au Maroc, la cinquième du genre dans le Royaume en tant que chef de diplomatie, soit centrée sur l’éducation et la culture, ‘’deux piliers du partenariat stratégique et global qui unissent l’Espagne et le Maroc’’.

Il a salué ‘’la décision pionnière’’ de SM le Roi Mohammed VI, qui a envoyé en septembre 2008 une proposition pour la création de cette université, laquelle a reçu le soutien de l’UpM et surtout de l’UE, ajoutant que cette initiative est ‘’la meilleure façon d’assouvir le besoin de 800 millions d’habitants de la Méditerranée de favoriser l’intégration de notre région’’.

L’ambassadrice chef de la délégation de l’UE au Maroc, Claudia Wiedey, a souligné, de son côté, que cette université représente ‘’un trait d’union entre l’UE et la Méditerranée, mais aussi un pont vers l’Afrique’’, ajoutant que l’UE s’est engagée depuis 2016 à soutenir cet établissement, initiative-phare de l’UpM, guidée par la vision de SM le Roi.

‘’Nous avons pris l’engagement d’appuyer cette université qui est aussi une contribution à l’intégration et à la stabilité régionale’’, a-t-elle assuré, énumérant les différentes facettes de ce soutien visant notamment à renforcer le processus de développement de l’université.

Pour sa part, le président de l’université Euromed de Fès, Mostapha Bousmina s’est réjoui de la célébration de cette première promotion, fruit des efforts de l’ensemble des acteurs, ajoutant que ‘’la volonté de SM le Roi de créer à Fès une institution de rang mondial promouvant le dialogue interculturel et l’échange entre les deux rives de la Méditerranée est désormais une réalité et trouve la plénitude de son sens’’.

S’attardant sur la contribution de l’ensemble des partenaires nationaux et étrangers au financement et au soutien de cette jeune université, M. Bousmina a indiqué que ‘’l’université a mis en place une infrastructure de rang mondial tant au niveau de l’enseignement que celui de la recherche’’.

Il a cité, dans ce cadre, la construction et l’équipement en cours de l’éco-campus de l’université portant sur la création d’un grand centre de conférences de 1.600 places, une bibliothèque, un cinéma ouvert sur la ville et un complexe sportif, ajoutant que l’université est dotée d’importantes infrastructures uniques au Maroc, dont celle concernant l’impression 3D et la plus grande plateforme d’ingénierie numérique en Afrique.

L’Université Euromed de Fès est reconnue par l’État depuis l’année 2017 et toutes ses formations accréditées à ce jour confèrent à leurs lauréats des diplômes d’Etat. C’est en particulier le cas des Masters dont le système d’enseignement mis en place garantit à ses bénéficiaires une formation de haut niveau, renforcé par des équipements et des plateformes techniques, à la pointe de la technologie et complété par les valeurs d’échange, de partage, d’ouverture d’esprit et de rigueur, inculqués grâce aux modules transversaux, indique l’université.