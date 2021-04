Fès: L’USMBA et les laboratoires Laprophan promeuvent la recherche biomédiacle

jeudi, 8 avril, 2021 à 17:08

Fès – L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès et les laboratoires “LAPROPHAN” ont signé, jeudi à Fès, une convention de partenariat avec pour objectif de promouvoir la recherche biomédicale au Maroc.

Signée par le président de l’USMBA, Redouane Mrabet, et le président directeur général des laboratoires “LAPROPHAN”, Farid Bennis, cette convention porte sur plusieurs axes, dont la valorisation médicale et paramédicale des plantes médicinales et aromatiques, les études de toxicologie clinique et les études pré-cliniques et cliniques dans plusieurs registres thérapeutiques en particulier ceux liés à la valorisation médicale du cannabis thérapeutique.

Cette convention permettra aux laboratoires “LAPROPHAN” et l’USMBA, première université marocaine selon le classement “Times Higher Education” et seule université marocaine à figurer dans le Top 800 des universités mondiales selon le même classement, de renforcer leur échange d’expertises et savoir-faire en la matière.

En vertu de cet accord, les laboratoires “LAPROPHAN” s’engagent, dans le cadre d’une obligation de moyens et selon un calendrier et les projets validés préalablement par les parties, à offrir des stages aux étudiants de l’université en leur assurant un encadrement adéquat leur permettant d’acquérir le savoir-faire requis.

La convention stipule également que les deux parties de la convention peuvent d’un commun accord, proposer des sujets de recherche dans le cadre des mémoires de fin de formation (étude de cas, rapport, mémoire ou thèse) et mettre à la disposition de l’USMBA des ressources dans le cadre de la formation de base ou continue.

M. Redouane Mrabet a mis, à cette occasion, l’accent sur la conclusion de cette convention de partenariat “avec une entreprise nationale reconnue pour son engagement en faveur de la recherche biomédicale au Maroc”, mettant en exergue “la longue tradition” de l’USMBA dans la recherche médicale et pharmacologique, notamment dans la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, dont le cannabis médical, ainsi que dans les essais cliniques dans le cadre de traitement des épilepsies réfractaires à base de cannabis médical.

De son côté, le PDG des laboratoires “LAPROPHAN”, Farid Bennis, a souligné que la signature de cette convention constitue à la fois “une reconnaissance de l’engagement de l’USMBA dans le développement de la recherche scientifique et de l’innovation et une contribution à l’essor d’une vraie recherche biomédicale marocaine, capable de valoriser le potentiel thérapeutique des plantes aromatiques et médicinales, en particulier les usages thérapeutiques des dérivés du cannabis”.

Les laboratoires “LAPROPHAN”, pionniers de l’industrie pharmaceutique au Maroc, disposent d’une longue tradition de recherche et développement et plusieurs synergies antérieures avec des universités marocaines et européennes dans plusieurs domaines (Galénique, physico-chimie, pharmaco-toxicologie, microbiologie, recherche clinique, chimie moléculaire).

Cette tradition a fait émerger, selon les laboratoires, plusieurs brevets d’invention et d’innovation commercialisés au Maroc et à l’étranger.