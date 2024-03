Fès : L’USMBA et l’université de Nouakchott scellent leur partenariat

samedi, 2 mars, 2024 à 11:14

Fès – Un accord de partenariat et de coopération a été signé, récemment, entre l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès et l’Université de Nouakchott en Mauritanie, afin de promouvoir et d’encourager la coopération entre les deux universités dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la coopération.

L’accord, signé récemment par le Président de l’USMBA et le Président de l’Université de Nouakchott, vise à enrichir le champ scientifique, académique et culturel, à mener des recherches scientifiques conjointes dans des domaines d’intérêt commun, à publier des travaux de recherche, indique un communiqué de l’université.

Il tend aussi à organiser des conférences scientifiques et culturelles sur des thèmes communs et à encourager la mobilité des professeurs et des étudiants et étudiants chercheurs.

Lors de cette réunion, les présidents des deux universités ont souligné l’importance de l’échange et du partage d’expériences et du développement de programmes académiques conjoints afin de renforcer les relations entre les universités et les établissements des deux pays.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations internationales avec les universités internationales en général et les universités africaines en particulier, conformément à la stratégie nationale visant à promouvoir l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation.

Il est à signaler que l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès accueille annuellement un nombre important d’étudiants mauritaniens dans ses différents établissements.