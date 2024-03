Fès-Meknès: Plus de 61.000 interventions de la protection civile en 2023

vendredi, 1 mars, 2024 à 18:52

Fès – Les services de la Protection civile ont effectué, au niveau de la région Fès-Meknès, quelque 61.414 interventions au cours de l’année 2023, contre 64.855 une année auparavant.

Ces interventions se répartissent entre les villes de Fès avec 15.934 cas, Meknès (14.010), Ifrane (9.578), Taza (6.650), Sefrou (4.503), El Hajeb (4.246), Boulemane (3.491) et Taounate (2.287), outre Moulay Yaâcoub (715), selon des données rendues publiques, vendredi à Fès, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Protection Civile, célébrée sous le signe “Les technologies innovantes au service de la protection civile”.

Elles concernent 1.830 cas d’incendies, 13.749 cas d’accidents de circulation, 41.513 cas de secours d’urgence aux personnes, et 4.322 opérations diverses.

S’agissant de la préfecture Fès, le nombre d’interventions enregistrées au cours de l’année 2023 est estimé 15.934 cas, soit une moyenne de 44 actions par jour.

Elles portent sur les incendies (425 cas), les accidents de circulation (5.919 cas ), les secours d’urgence aux personnes (7.531) et opérations diverses (2.059.)

En ce qui concerne les infrastructures et les moyens humains et matériels, le commandement régional de Fès dispose d’un centre de secours principal, un centre de secours de Sidi Brahim, trois postes de proximité, et de trois postes de surveillance, 17 engins dont 6 d’incendies, 5 ambulances, et 6 engins spéciaux, outre 129 personnes particulièrement des officiers, des agents de secours, des infirmiers et des médecins.

Cette journée de sensibilisation a été une occasion pour les élèves des établissements éducatifs de découvrir les actions des sapeurs-pompiers, des secouristes et des équipes d’urgence ainsi que les équipements destinés à cet effet tout en assistant de près à des exercices d’intervention de secours et d’extinction de feux.

Organisée par la direction générale de la Protection civile au niveau des unités de protection civile du Royaume, cette journée a pour objectif de promouvoir les initiatives d’intervention de la protection civile dans le domaine des secours et du sauvetage, ainsi que de sensibiliser le grand public aux missions de la protection civile et aux gestes de premiers secours.