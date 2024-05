Fès-Meknès: célébration du 68ème anniversaire de la DGSN

jeudi, 16 mai, 2024 à 21:23

Fès – La famille de la sûreté nationale a fêté jeudi dans les différentes provinces et préfectures de Fès-Meknès le 68ème anniversaire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une occasion de célébrer une institution nationale qui a toujours fait preuve de vigilance et d’un grand professionnalisme pour maintenir la stabilité du pays et assurer la sécurité des citoyens.

A Fès, cet anniversaire a été célébré en présence notamment du Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, d’élus, de chefs des services extérieurs et d’acteurs de la société civile.

Lors de cette cérémonie, trois fonctionnaires de la sûreté nationale à la préfecture de Fès ont été décorés de Wissams dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu les gratifier à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans une allocution lue en son nom à cette occasion, le préfet de police de Fès, Mohamed Oualla Ouhtite, a indiqué que tout au long de ses 68 ans d’existence, l’institution de sûreté a connu un développement important à travers l’accompagnement des transformations de la société marocaine et de l’évolution des réformes intervenues dans le Royaume sur les plans politique, économique, social, législatif et juridique.

“Cette célébration est un renouvellement et une confirmation de l’attachement au glorieux trône alaouite, et une incarnation de la noble mission accomplie par les femmes et les hommes de la Sûreté Nationale dans toutes les régions du Royaume ainsi qu’une reconnaissance des sacrifices au service du citoyen et de la patrie”, a souligné M. Oualla Ouhtite.

Depuis sa création, la DGSN a connu “d’importants chantiers de modernisation et de renouvellement qualitatif de ses structures et mécanismes de travail, sans oublier le renforcement de ses ressources humaines et de son arsenal logistique dans le cadre de la mise en œuvre des Très Hautes Instructions Royales, afin de développer l’appareil sécuritaire national et le hisser à la hauteur des efforts continus et des sacrifices énormes consentis par ses femmes et ses hommes dans leurs divers grades et responsabilités afin de moraliser l’institution de sûreté et d’améliorer ses services et son efficacité, au service des citoyens et l’intérêt général”, a-t-il fait savoir.

A Meknès, la préfecture de la police de la ville a célébré l’anniversaire de la DGSN en dressant le bilan des actions de ses différents services, notamment celles liées au maintien de la sûreté des biens et des citoyens.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion en présence du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, des présidents des conseils communal et préfectoral de Meknès, des chefs des services extérieurs et d’élus.

Intervenant à cette occasion, le préfet de police de Meknès, Sadek Tarchouli a indiqué que les différents services de la préfecture de Meknès ont adhéré avec sérieux et abnégation dans la mise en œuvre du programme d’étape de la stratégie de sûreté 2022-2026, en misant sur le renforcement des infrastructures, la lutte contre la criminalité et le développement des laboratoires de la police scientifique et technique et la consolidation de la dimension des droits de l’Homme.

M. Tarchouli a fait savoir que les opérations sécuritaires de terrain effectuées par les différentes composantes de cette préfecture ont permis l’interpellation de 21.603 suspects dont 3.099 faisant objet d’un avis de recherche et de 18.504 individus en flagrants délits.

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et les psychotropes, a-t-il dit, la préfecture de police a réussi, en coordination avec les services de la Direction Générale de Surveillance du Territoire, à mettre en échec plusieurs projets criminels avec la saisie de plus de 46.193 comprimés psychotropes et un total de 1.122 kg de drogues de différents types.

Le responsable préfectoral a souligné, par ailleurs, que les différents services de sûreté relevant de cette préfecture ont pu, à travers son plan global de sécurité, d’atteindre les objectifs du plan quinquennal de la DGSN 2022-2026 avec un taux de 90,30%, soit une hausse de 2,17% par rapport à la même période de l’année dernière, ajoutant que le taux des crimes violents a baissé, lui, pour atteindre cette année 6,22% de l’ensemble des affaires enregistrées.

A Sefrou, le chef du district provincial de sûreté, Adil Achojaa, a souligné lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de cet anniversaire, qu’afin d’optimiser la mise en œuvre du plan et de la politique sécuritaire de la DGSN, le district provincial de sûreté de Sefrou a adopté une stratégie clairement définie visant à élever le niveau de préparation de toutes les équipes et unités qui lui sont affiliées, leur permettant de mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

Il a ajouté que le district provincial de sûreté de Sefrou s’efforce de renforcer sa présence physique sur la voie publique, de répondre rapidement aux cas présentés à ses services et de réagir aux appels de secours via la ligne 19, outre l’adoption d’une approche systématique basée sur l’analyse et l’exploitation des données et statistiques résultant de la gestion des affaires de sécurité, ce qui a eu un impact positif sur les indicateurs de lutte contre la criminalité.

A Taza, la famille de la Sûreté nationale a célébré le 68ème anniversaire de la DGSN en présence du gouverneur de la province, Mustapha El Maaza, du président de la cour d’appel de Taza, du procureur du Roi, d’élus et de chefs de services extérieurs.

A cette occasion, le contrôleur général Omar Taifi a souligné, au nom du préfet de la zone de sûreté de Taza, que les services de la Sûreté régionale de Taza sont soucieux de mettre en œuvre le plan quinquennal de la DGSN 2022-2026 visant à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes à travers une approche combinant les aspects préventifs et coercifs, dans le plein respect de l’Etat de droit et des libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

Au cours de la période allant du 1er mai 2023 au 1er mai 2024, les services de sûreté de Taza ont traité 3.698 affaires, ayant permis d’interpeler un total de 4.126 suspects impliqués dans diverses affaires criminelles, dont 1.877 ont été placés en garde à vue et déférés devant le parquet compétent.

A Taounate, la famille de la Sûreté Nationale a commémoré le 68ème anniversaire de la DGSN en présence du gouverneur de Taounate, du président du tribunal de Première instance de Taounate, du Procureur du Roi, du Président du Conseil des Oulémas et des élus.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le contrôleur général Hassan Achahboun, chef du district de sûreté de Taounate, a souligné que la DGSN a pris des mesures importantes et réalisé de grands progrès pour protéger les citoyens et leurs biens, défendre la patrie et sa souveraineté, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux, les bandes organisées, les réseaux de drogue, les questions de cybersécurité, la protection de la vie privée des citoyens et la garantie de leurs droits, en particulier ceux des femmes et des enfants.

Le nombre total d’affaires directes traitées au niveau du district de sûreté de Taounate a atteint 1.623 affaires, avec 1.332 personnes traduites en justice dans diverses affaires, 216 dans des affaires de drogue, tandis que 94,2 kilogrammes de chira, 435 grammes de kif et 942 grammes de cocaïne ont été saisis, a-t-il ajouté.