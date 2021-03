Fès-Meknès : Le contrat programme État-Région au centre d’une réunion du bureau du conseil régional

mardi, 30 mars, 2021 à 14:17

Fès – Le bureau du Conseil de la région de Fès-Meknès a tenu, mardi à Fès, une réunion consacrée à la mise en œuvre du contrat programme entre l’État et la Région.

La réunion, présidée par Mohand Laenser, président du Conseil de la région, a été l’occasion de passer en revue les nouveautés relatives à la demande de prêt du Fonds de développement communal, destiné à contribuer au financement d’une partie des projets du contrat programme entre l’État et la Région.

Les membres du Bureau ont été informés des conditions à remplir pour bénéficier de la première tranche du prêt de la Société financière internationale, qui sera alloué au financement d’une partie des dépenses liées à la lutte contre la pandémie de Covid 19 et au programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural dans la région de Fès-Meknès (routes rurales)

Les membres du bureau ont également examiné un projet d’accord-cadre entre le Conseil de la région Fès-Meknès et le Fonds des Nations Unies pour la population, qui vise l’élaboration du programme d’appui et d’accompagnement du programme de développement régional, à travers la mobilisation de l’Organisation des Nations Unies-Section Maroc.

L’accent a été mis aussi sur les développements de l’étude relative au plan régional de promotion de l’emploi et des entreprises bénéficiaires de l’appui à la création d’une prime de soutien de l’emploi au parc Fès-shore.

Et dans le cadre des relations de coopération internationale décentralisée qui lient la Région à certaines instances et organisations internationales, le bureau a pris acte des procédures relatives à la participation de la Région à l’appel à projets du fonds commun d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine avec la région Occitanie, et de la participation de la Région à l’appel à projets relatifs au fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales.