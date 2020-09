Fès-Meknès : Le CVE tient sa 3ème réunion

lundi, 21 septembre, 2020 à 17:28

Fès – Le Comité de veille économique (CVE) de la région Fès-Meknès a tenu, lundi, sa 3ème réunion, avec la participation de nombreux opérateurs socio-économiques de la région.

Cette réunion a été l’occasion de présenter le bilan des quatorze ateliers (un sectoriel, quatre transverses et neuf provinciaux) s’inscrivant dans le cadre de la finalisation de la phase de diagnostic de l’impact économique de la crise Covid-19 au niveau régional, et d’élaborer des mesures et recommandations par secteur pour la relance économique.

Le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a souligné, en ouverture de ce 3ème CVE, que cette rencontre a pour objectifs de faire le suivi de la mise en œuvre des mesures du Comité de veille et le diagnostic de la situation économique de la région, ainsi que la formulation des recommandations élaborées par les acteurs régionaux.

‘’Cette réunion marque une étape importante dans la démarche adoptée par le Comité, en vue d’amorcer la relance économique de la région’’, a-t-il relevé.

Le directeur du Centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès, Yassine Tazi, a présenté, de son côté, la synthèse des ateliers qui ont associé l’ensemble des acteurs économiques, les administrations déconcentrées et les élus, rappelant la méthodologie adoptée par le Comité pour la conception et le déploiement de la feuille de route régionale, dont la présentation est prévue courant octobre prochain.

‘’Près de 500 propositions et recommandations à court et moyen termes ont été élaborées par les acteurs régionaux dans le cadre de ces ateliers, afin d’assurer la relance économique dans les meilleures conditions, tout en tenant compte des besoins et spécificités de la région’’, a indiqué M. Tazi.

Le directeur du CRI a également présenté le bilan de la mise en œuvre des décisions du Comité de veille économique national, à fin juillet 2020, au niveau de la région Fès-Meknès.

Cette réunion a été marquée par la participation du président de l’institut AMADEUS, Brahim Fassi Fihri, qui a présenté les grandes lignes du rapport réalisé par l’institut autour des piliers de la relance post-Covid-19, et de Hicham Lahlou, designer international, qui a partagé sa vision autour du rôle stratégique de la promotion et du design dans le cadre de la relance économique.