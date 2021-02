Fès-Meknès : Examen de projets de développement socio-économique

vendredi, 12 février, 2021 à 16:46

Fès – La commission du développement économique, social, culturel et environnemental du conseil régional de Fès-Meknès a tenu, vendredi à Fès, une réunion consacrée à l’examen d’une série de projets.

Cette réunion, qui a été présidée par Abdellah Bourqadi, président du comité, en présence des représentants des services extérieurs concernés, intervient en préparation de la session ordinaire de mars 2021 du Conseil de la région de Fès-Meknès.

Sur le plan économique, le comité a examiné l’appui à la liaison aérienne Fès-Europe assurée par la compagnie aérienne Air Arabia, la construction d’un centre de promotion et de commercialisation des produits en cuivre dans le quartier artisanal Ain Noqbi et la mise en place d’un programme d’accompagnement des artisans du secteur informel de la région, en leur facilitant l’accès aux microcrédits susceptibles de les aider à redémarrer leur activité, impactée par la pandémie du Covid-19.

La réunion a examiné également la création d’un fonds régional de soutien aux projets d’investissements industriels dans la région Fès-Meknès, l’organisation de la foire internationale de l’artisanat et la création d’une zone d’accélération industrielle, du technoparc de Fès, de l’espace international des expositions de Fès et d’une plateforme numérique pour commercialiser les produits de l’artisanat, ainsi que la formation continue des artisans. Un accord de partenariat avec la Fondation des Musées du Maroc concernant les produits artisanaux a été également passé en revue.

La commission s’est penchée, en outre, sur le financement et la mise en œuvre d’un programme de qualification, d’appui et de développement des coopératives de la région avec l’Office de développement de la coopération, outre le financement et la mise en œuvre de projets liés aux parcours touristiques dans les espaces naturels et montagneux de la région.

Quant aux projets à caractère social, il a été procédé à l’examen de la construction et l’équipement d’hôpitaux régionaux au niveau de Meknès, Fès, Sefrou et Taounate, la réhabilitation des structures hospitalières à Ifrane, en plus d’autres dans les provinces d’El Hajeb, Boulemane, Taza et Moulay Yaacoub, approuvées précédemment.

Sur le plan culturel, plusieurs projets ont été également étudiés, notamment la construction et l’équipement de cinq centres de proximité et de valorisation de la culture de la montagne, la construction et l’équipement de centres culturels à Ifrane, El Hajeb et Moulay Yaacoub, la réhabilitation du site archéologique de Volubilis et la création d’un centre culturel de proximité dans les communes de Kisan, Smiaa et Tamzgana.

L’accent a été mis, lors de cette réunion, sur le programme de développement du secteur du tourisme écologique et culturel, l’accord de partenariat avec la Fondation des musées du Maroc concernant les produits culturels, la création à Boulemane d’un espace dédié à la mémoire historique de la résistance, ainsi que la création à Fès du pôle culturel et du centre régional des médias et de la communication. Ces projets viendront s’ajouter aux autres projets de centres culturels de Sefrou et Boulemane, validés à l’occasion de précédentes sessions.