Fès-Meknès : formation de 40.000 stagiaires au titre de l’année 2022/2023

mardi, 4 juillet, 2023 à 15:08

Fès – Quelque 40.000 stagiaires ont été formés par la direction régionale Fès-Meknès de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de l’Emploi (OFPPT) au titre de l’année 2022/2023.

Cette offre de formation couvre à la fois la formation diplômante et la formation qualifiante, précise la direction régionale de l’OFPPT, soulignant que la répartition des stagiaires par sexe fait ressortir 47 pc de filles et 53 pc de garçons.

La première année de formation représente 69 pc de l’offre totale, soit 27.800 places pédagogiques, soit également une augmentation significative par rapport à l’année précédente, souligne la même source, notant que la formation diplômante occupe 69 pc de l’offre globale, tandis que la formation qualifiante représente 29 pc et les parcours professionnalisant bénéficient de 2 pc des places pédagogiques.

La formation diplômante concerne divers secteurs, avec une prédominance de l’industrie qui représente 32 pc de l’offre, suivie des secteurs de la gestion et du commerce avec 25 pc et du bâtiment et des travaux publics avec 14 pc.

La direction régionale de l’OFPPT fait état également de la présence du secteur du digital et de l’Intelligence Artificielle (9pc), du textile habillement (9 pc), du tourisme hôtelier et de la restauration (8pc), de l’agriculture et de l’agroalimentaire (2pc) ainsi que du transport et de la logistique (2pc).

Pour améliorer la qualité de la formation, des mesures structurantes ont été mises en place, note la même source, précisant que les parcours de formation durent désormais 2 années et demi, incluant une première année avec un tronc commun pour les niveaux Technicien Spécialisé et Technicien dans les secteurs de la gestion et du commerce et de l’hôtellerie-tourisme.

La durée de formation des filières optimisées du niveau qualification, quant à elle, a été portée à deux ans, permettant ainsi une meilleure acquisition des compétences métier et un renforcement des compétences transversales chez les stagiaires.

L’année de formation 2022/2023 a été marquée par l’ouverture de deux nouveaux établissements de formation, fruit de partenariats avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, à savoir le Centre de Formation et d’Aide à l’Insertion des Jeunes de Fès ainsi que le Centre de Formation dans les Métiers du Bâtiment de Fès.

La direction régionale Fès-Meknès s’engage dans le développement de la formation professionnelle à travers un portefeuille de plus de 160 filières. Cette offre se compose de 35 nouvelles créations, 45 restructurations et 80 filières maintenues, témoignant d’une volonté constante d’adapter l’offre de formation aux besoins du marché du travail.