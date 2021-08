Fès-Meknès : Lancement de l’opération de vaccination des élèves de 12-17 ans contre la Covid19

mardi, 31 août, 2021 à 20:20

Fès – Le coup d’envoi de l’opération de vaccination contre la Covid19 des élèves âgés entre 12 et 17 ans a été donné mardi au centre Ibn Tofail à Fès, sous le signe “vacciner mes enfants, les protéger et protéger ma famille et leur permettre de poursuivre leur scolarité en sécurité”.

Cette opération, qui s’est déroulée en présence du Wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, concerne 357.056 élèves au niveau de la région, dont 111.442 à l’échelle de la préfecture de Fès et 74.924 autres à Meknès.