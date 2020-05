Fès-Meknès : L’AREP prend une panoplie de mesures contre le Covid-19

mercredi, 20 mai, 2020 à 17:27

Fès – L’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) de Fès-Meknès a pris une panoplie de mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 et assurer la poursuite des projets en cours.

Une réunion du comité de supervision et de contrôle de l’AREP a été tenue récemment, via une plateforme de communication à distance, en présence notamment du président et des autres membres du comité, dans le cadre du suivi de l’action de l’Agence.

Selon l’AREP, le point a été mis sur les mesures prises dans ces circonstances exceptionnelles et qui ont porté sur l’acquisition de matériel de stérilisation et de protection pour les fonctionnaires, la mise en place du télétravail et le lancement de vastes opérations de désinfection.

Sur un autre volet, l’Association des œuvres sociales de l’AREP Fès-Meknès a contribué à hauteur de 150.000 DH au fonds spécial de lutte contre la pandémie de Covid-19. Les fonctionnaires de l’Agence ont participé à hauteur de trois jours de salaires et le directeur de l’Agence avec un mois de salaire.

Quant aux mesures d’accompagnement des entreprises, l’AREP a veillé à mettre à leur disposition les contacts des responsables de l’Agence pour faciliter la communication directe, accompagner les unités qui n’ont pas cessé leurs activités et inciter les bureaux d’études à poursuivre leurs actions et achever les projets de l’année 2020. Les entreprises ayant des conventions de partenariat avec l’Agence ont été invités à respecter les conditions de sécurité et de protection contre le Covid-19.