Fès-Meknès : L’OFPPT s’engage pour l’insertion professionnelle des jeunes dans l’agriculture et l’agroalimentaire

jeudi, 7 mars, 2024 à 18:19

Meknès – L’Institut Spécialisé en Industrie Agroalimentaire et Oléiculture relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) de Fès-Meknès a organisé, jeudi à Meknès, la première édition du Forum Régional de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.