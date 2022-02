Fès-Meknès : réunion de la commission de la Formation et de la Promotion de l’emploi

mardi, 15 février, 2022 à 18:40

Fès – La commission de la Formation et de la Promotion de l’emploi du Conseil de la région Fès-Meknès a tenu, mardi à Fès, une réunion consacrée, notamment, à l’examen d’un projet de convention-cadre de partenariat entre le Conseil et les universités et établissements de l’enseignement supérieur de la région.