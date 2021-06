Fès-Meknès : Réunion de la commission de l’aménagement du territoire

mercredi, 2 juin, 2021 à 19:44

Fès – La commission de l’aménagement du territoire du Conseil de la région Fès-Meknès a tenu, mercredi, une réunion consacrée à l’examen de l’étude relative aux centres émergents au niveau de la région.

Cette réunion, présidée par Lahcen Rafi, président de la commission, a connu la participation, entres autres, des représentants du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, des associations de la société civile et des cadres de la Région, ainsi que des membres de la commission.

En mars dernier, ladite commission s’est penchée sur le suivi de la mise en œuvre des conventions de partenariat relatives à la cartographie géologique, géochimique et géotechnique de la région.

Elle a été marquée par un exposé présenté par le directeur de l’agence urbaine de Fès sur l’état des lieux du secteur de l’urbanisme au niveau du territoire d’intervention de l’agence.

La commission de l’aménagement du territoire fait partie de sept commissions permanentes créées par le conseil régional et dont les attributions sont définies par l’article 46 du règlement intérieur. Elle est chargée de l’étude de toutes les questions liées à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT), sa mise à jour et son évaluation, conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la loi organique relative aux Régions.

Cette commission, composée de dix membres, a aussi pour mission d’étudier les politiques sectorielles relatives à la région, ainsi que les équipements et les grands projets que l’État programme sur le territoire de la région.