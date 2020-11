Fès-Meknès : Signature d’une dizaine de conventions pour élargir l’offre scolaire et universitaire

vendredi, 6 novembre, 2020 à 22:59

Fès- Le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi, a présidé, vendredi à Fès, une cérémonie de signature d’une dizaine de conventions pour booster l’offre scolaire et universitaire et généraliser l’enseignement préscolaire dans la région Fès-Meknès.

Ces conventions ont été signées également par le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Essaid Zniber, le président du conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser, les présidents des universités Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Moulay Ismail (UMI) de Meknès et Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF), le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation Fès-Meknès, les gouverneurs des provinces relevant de la région et d’autres partenaires.