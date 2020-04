Fès: Deux personnes, dont un bébé, rétablies du Covid-19

dimanche, 12 avril, 2020 à 18:11

Fès – Deux personnes rétablies du nouveau coronavirus (covid-19), dont un bébé de trois mois, ont quitté, dimanche, le centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès.

Les deux personnes (une femme et une petite fille) ont été applaudies, à leur sortie du CHU, par les membres du personnel médical et infirmier et l’ensemble des agents opérant dans les différents services de cet établissement.

Dans une déclaration à la MAP, Sanae Bouchnafati, médecin au CHU de Fès, a exprimé son “immense joie” de voir deux nouveaux cas quitter l’établissement hospitalier, saluant les efforts déployés par l’ensemble du staff médical, infirmier et administratif, ainsi que les autres acteurs de la chaine de prise en charge des patients, notamment les brancardiers et les agents de propreté.

Elle a exhorté la population à se conformer aux consignes des autorités marocaines pour contribuer à la préservation de la santé des citoyens et de l’intérêt général du Royaume, qui a pris d'”excellentes mesures” préventives et proactives pour enrayer la pandémie et réduire ses effets sur la population.

De leur côté, la patiente guérie et la mère du bébé rétablie ont souligné, dans des déclarations similaires, les énormes sacrifices et le sens de responsabilité et de dévouement dont font preuve tous les acteurs en charge des personnes souffrant de cette maladie, mettant l’accent, par ailleurs, sur l’importance du confinement en tant que seul moyen efficace pour faire face à cette pandémie.

Le Maroc a enregistré, à ce jour, 153 cas de guérison, sur un total de 1.617 contaminations, dont 113 décès, selon des données communiquées, dimanche, par le ministère de la santé.