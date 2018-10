Fès : Plus de 300 MDH pour la création du pôle industriel d’Ain Chegag

vendredi, 26 octobre, 2018 à 13:17

Taounate – La Chambre d’industrie, de commerce et des services de la région Fès-Meknès, réunie jeudi à Taounate, en sessions ordinaires des mois de juin et d’octobre, a adopté un projet de convention portant sur la création et le financement du pôle industriel d’Ain Chegag à Fès pour coût estimé à 303 millions de DH.