Fès: un policier contraint d’utiliser son arme de service lors d’une intervention sécuritaire

dimanche, 12 juillet, 2020 à 12:15

Rabat – Un inspecteur de police exerçant au district de sûreté Bensouda à Fès a été contraint, dimanche matin, à faire usage de son arme de service lors d’une intervention visant à interpeller un individu, aux antécédents judiciaires dans des affaires de violence et faisant l’objet de plusieurs avis de recherche, qui était en état de forte impulsivité sous l’emprise de la drogue et qui a agressé dangereusement les éléments de police à l’arme blanche.

Une patrouille de la brigade d’investigations était intervenue pour interpeller le mis en cause qui était sous l’emprise de la drogue et qui troublait l’ordre public, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué, précisant que le suspect a opposé une résistance violente à l’aide de bouteilles en verre, ce qui a contraint un policier à utiliser son arme de service en tirant une balle de sommation et deux autres qui ont touché le suspect au niveau de l’abdomen, avant de l’interpeller et de le neutraliser.

Le mis en cause a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, en attendant d’être soumis à l’enquête judiciaire qui sera menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, précise la même source.