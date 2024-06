Fès: Première rencontre régionale de la femme aveugle et malvoyante

jeudi, 27 juin, 2024 à 23:29

Fès – Les efforts consentis pour la promotion de la situation de la femme aveugle et malvoyante et la facilitation de son intégration socio-économique ont été au centre de la première rencontre régionale de cette catégorie, organisée jeudi à Fès.

Cette rencontre, initiée par la section de Fès de l’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM), que préside SA la Princesse Lalla Lamia Solh intervient dans le sillage de la mise en œuvre des recommandations du Forum national de la femme aveugle et malvoyante, tenu en avril dernier à Témara sous le thème “Femmes aveugles : ambition et défis”.

Intervenant à cette occasion, le président des sections de l’OAPAM, Abderazak Boughanbour a indiqué que l’organisation de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie générale de l’OAPAM, constitue l’occasion de mettre l’accent sur les efforts consentis par l’Organisation dans le but de promouvoir la situation de la femme aveugle en particulier.

M. Boughanbour a relevé que la stratégie de l’Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc repose sur une approche participative promue par sa présidente SA la Princesse Lalla Lamia Solh, et qui insiste sur l’importance de l’implication de l’ensemble des acteurs concernés pour réaliser les objectifs escomptés en faveur de la femme aveugle et malvoyante.

Parmi les points centraux mis en exergue à l’occasion de la rencontre nationale tenue sous le thème “Femmes aveugles : ambition et défis”, a fait savoir le même responsable, le renforcement de l’autonomie des sections régionales de manière à leur permettre de contribuer à l’intégration socio-économique de cette catégorie de femmes, la restructuration de la cellule des femmes aveugles de l’Organisation Alaouite et le renforcement du plaidoyer autour de leurs droits socio-économiques.

De son côté, la présidente de l’OAPAM-Fès, Leila Bennis a salué les efforts de SA la Princesse Lalla Lamia Solh qui n’a eu de cesse d’œuvrer pour la promotion de la situation des aveugles notamment les femmes à la faveur d’une stratégie d’inclusion basée sur l’implication de l’ensemble des acteurs.

Elle a mis l’accent sur l’importance des acquis réalisés en faveur de cette catégorie dans les différents domaines conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Les représentants des différents départements, partenaires de l’Organisation Alaouite, dont l’Entraide nationale, l’Académie régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Fès-Meknès et le Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation, ont mis l’accent sur les actions menées au service de la femme aveugle et malvoyante, soulignant le rôle majeur que joue l’OAPAM dans la promotion de la situation de cette catégorie et l’appui aux actions entreprises en leur faveur.

Lors de cette rencontre, des success stories de plusieurs femmes aveugles ou malvoyantes issues de la région Fès-Meknès ont été présentées. Une exposition d’articles et de produits réalisés par ces femmes a été également organisée en marge de cette première rencontre régionale.

A travers ses différentes sections à l’échelle nationale, l’OAPAM œuvre à garantir l’inclusion sociale des aveugles et malvoyants, afin que le handicap visuel ne les empêche pas de jouir pleinement de leurs droits notamment en matière d’éducation, de formation et d’emploi.