Fès : Remise de la première CNIE

lundi, 17 août, 2020 à 17:11

Fès – La première carte nationale d’identité électronique (CNIE), mise en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été remise lundi par la préfecture de police de Fès à son porteur.

La CNIE, qui offre une utilisation plus simple et plus sécurisée au service du citoyen, vient accompagner la digitalisation de l’administration et faciliter l’accès des citoyens aux différents services.

Cette nouvelle génération de CNIE, qui respecte des critères très développés visant à lutter contre toutes les formes de falsification et d’usurpation éventuelle d’identité, est dotée d’éléments de sécurité développés conformes aux normes internationales en matière des titres d’identité, a déclaré à la MAP le chef du service préfectoral de la documentation et des titres identitaires, Hassan Zakri.

La CNIE tend à accompagner la vision numérique de développement adoptée par le Royaume dans les divers secteurs public et privé et réussir les projets structurants en la matière, a-t-il ajouté.

M. Zakri a fait savoir qu’il est désormais obligatoire pour toute personne âgée de 16 ans de demander sa CNIE, au lieu de 18 ans auparavant, notant que les mineurs ont aussi le droit d’avoir leur carte d’identité à condition que leur tuteur légal formule une demande auprès des services compétents.

La nouvelle carte peut contenir des informations supplémentaires et facultatives à la demande de son porteur, telles le numéro de téléphone et l’adresse mail pour la communication avec l’intéressé en cas de nécessité, a tenu à préciser le chef du service préfectoral de la documentation et des titres identitaires.

Le commissaire de police principal a également fait observer que la DGSN a mis en place un portail électronique pour faciliter l’obtention de cette carte (www.cnie.ma) permettant aux citoyens de réserver leurs rendez-vous pour présenter leurs demandes, remplir le formulaire et suivre les étapes de l’élaboration de la carte.

Le responsable a fait remarquer que la carte nationale d’identité actuelle est toujours valide jusqu’à la date de son expiration ou en cas de changement de l’une des données, précisant que les documents demandés pour l’obtention de la CNIE sont les mêmes que la Carte d’identité nationale.

Selon la DGSN, la CNIE a l’avantage de permettre aux citoyens de prouver leur identité d’une manière rapide et sécurisée auprès des organismes publics et privés ou lors de l’accès aux services offerts par ces organismes via internet, pour que personne ne puisse accomplir une transaction en leur nom même s’il est en possession de leur carte d’identité, notant que la nouvelle génération de CNIE est dotée d’un code PIN propre à chaque citoyen, remis avec la carte.

Les citoyens désireux de se doter de cette Carte nouvelle génération peuvent faire une demande de renouvellement de leurs cartes même si elles sont toujours en cours de validité, précise-t-on de même source.