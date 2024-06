Fès : Rencontre de communication sur le phénomène des mariages des mineures

jeudi, 6 juin, 2024 à 22:01

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a reçu une saisine du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, aux fins d’élaborer deux études portant sur les petites et très petites entreprises, ainsi que sur l’innovation et la compétitivité économique au Maroc.