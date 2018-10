Fès: Trois individus interpellés pour leur implication présumée dans le vol d’un taxi

mardi, 23 octobre, 2018 à 12:54

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, mardi matin, trois individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans le vol d’un taxi sous la menace, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué (DGSN), relevant que les mis en cause sont aussi soupçonnés d’être à l’origine d’un accident de la circulation.

Les suspects avaient volé un taxi ainsi qu’une somme d’argent appartenant au conducteur, lundi soir, avant de prendre la fuite à bord de la voiture en question et de provoquer un accident volontaire de la circulation ayant engendré des dégâts matériels, précise la DGSN dans un communiqué.

Les enquêtes et investigations ont permis d’identifier les mis en cause et de les appréhender dans des lieux différents, a fait savoir la source, ajoutant qu’ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.