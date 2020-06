Fès: Webinaire, jeudi, sur “la santé connectée: pour les soins, l’éducation et la formation”

mercredi, 10 juin, 2020 à 20:27

Fès-“La santé connectée: pour les soins, l’éducation et la formation” est le thème d’un webinaire qui sera organisé, jeudi, à l’initiative de la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP), relevant de l’Université Sidi Mohammed Benabdellah (USMBA) de Fès.

Ce webinaire qui est ouvert notamment aux enseignants, médecins et étudiants en médecine, sera consacré au débat autour de plusieurs thèmes en lien avec la santé connectée, un sujet d’actualité en cette conjoncture marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid19).

Plusieurs sujets sont proposés au débat dont “la santé connectée: grandes définitions, territoires et objectifs”, “la santé connectée: outil prometteur de l’éducation thérapeutique du patient, “la télémédecine: territoires , apports et barrières” et “la formation du médecin à l’ère de la santé connectée”.

La santé connectée consiste en l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la santé des citoyens. Ces technologies peuvent faciliter l’accès aux soins et permettent à leurs utilisateurs une prise en charge personnalisée en matière de prévention ou de soins médicaux.

Les solutions de santé connectée s’articulent autour de cinq fonctions principales. Il s’agit de capter une information, via un objet (une balance, un tensiomètre, un podomètre…), de transmettre automatiquement l’information captée, d’intégrer l’information dans un système informatique et de mettre en relation, patients et professionnels de santé.

Selon les experts, la santé connectée constitue “une révolution qui permettra de proposer à chaque patient des services de santé efficaces, accessibles et adaptés à ses besoins”.