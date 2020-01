Festival international des nomades : La 17è édition du 19 au 21 mars à M’hamid El Ghizlane

mardi, 28 janvier, 2020 à 16:56

Rabat-La 17è édition du Festival international des nomades se tiendra du 19 au 21 mars prochain à M’hamid El Ghizlane, dans la province de Zagora, à l’initiative de l’association Nomades du monde.

Un programme riche et diversifié a été concocté pour cette édition, entre concerts, conférences, ateliers, démonstrations de danse et musique et autres activités et sports traditionnels (pain de sable, course de dromadaires, hockey sur sable…), annonce un communiqué des organisateurs.

Le Festival des Nomades, qui valorise la diversité des expressions culturelle, accueillera cette année des musiciens du Somaliland, du Niger, d’Inde, du Sénégal, du Mali, d’Algérie, de Pologne, d’Italie…, qui côtoieront les artistes du Maroc, avec au menu un programme varié et dynamique qui convient à tous les publics et à tous les goûts et attire des gens du monde entier, selon la même source.

Manifestation multidisciplinaire et gratuite, le festival des Nomades a pour principal objectif de préserver le précieux héritage de la région et faire revivre ses traditions et coutumes qui chaque année se perdent de plus en plus en raison de la mondialisation, ajoute-t-on, notant que ce grand rassemblement participe également au développement des compétences et améliore les moyens de subsistance des habitants de M’hamid El Ghizlane et de la région Drâa-Tafilalet.

Ainsi, le festival des nomades, qui fait la part belle au dialogue interculturel, est un excellent modèle d’unité dans la diversité. L’édition 2020 réserve cette fois encore bien des surprises, dans un climat d’ouverture, de tolérance et de respect, d’amitié et de paix, indique-t-on.

L’événement est soutenu par le Ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, l’Office National Marocain du Tourisme, le Conseil Provincial de Zagora, le Conseil Régional Drâa-Tafilalet, la Fondation Orange, le Fonds Africain pour la Culture, la Fondation Banque Populaire, Poste Maroc et de nombreux autres partenaires, conclut le communiqué.