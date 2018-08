Fête de la Jeunesse: l’équipe de voltige “Marche Verte” livre un spectacle grandiose dans le ciel de Rabat

mardi, 21 août, 2018 à 14:41

Casablanca – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, était “précis et percutant” concernant les préoccupations des jeunes, a relevé le chercheur Mustapha Kacimi. Le Souverain a, une fois de plus, insisté sur le placement des questions et des attentes […]