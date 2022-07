Fête du Trône : La diaspora marocaine en Afrique du Sud salue le leadership de SM le Roi

mercredi, 27 juillet, 2022 à 14:23

Johannesburg – La diaspora marocaine en Afrique du Sud a salué, à l’occasion du 23è anniversaire de la Fête du Trône, les acquis majeurs réalisés par le Maroc grâce au leadership de SM le Roi Mohammed VI.

«Le Maroc a connu des avancées majeures dans tous les domaines grâce aux réformes sans précédent initiées depuis l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres», a déclaré à la MAP le président de l’Association des Marocains de l’Afrique du Sud, Abdeslam Habiballah.

Il a indiqué que SM le Roi a lancé de grands chantiers structurants dans les différentes régions, permettant ainsi d’assurer la justice sociale et spatiale et de contribuer au décollage économique du Royaume.

Le Maroc a connu ainsi une accélération dans la mises en place des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, créant les conditions propices d’un développement durable et équitable.

M. Habiballah, qui est également président de l’Union des diasporas arabes en Afrique du Sud, a de même souligné que le règne de SM le Roi a été marqué par le lancement de programmes dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie et les énergies renouvelables.

Sur le plan social, a-t-il poursuivi, le Maroc a fait des pas importants en plaçant l’élément humain au cœur des préoccupations, citant à cet égard la révision du Code de la famille, le lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, la création de la Commission Équité et Réconciliation et, plus récemment, le lancement du projet de généralisation de la protection sociale.

Abordant la gestion de la pandémie de la Covid-19, M. Habiballah a affirmé que le Maroc a réagi avec célérité et de manière efficace pour endiguer la propagation du virus grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a rappelé ainsi que la création d’un Fonds spécial Covid-19 et l’activation du partenariat public/privé ont été essentiels dans la gestion des effets sanitaires et économiques du coronavirus.