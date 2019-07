Fête du Trône: Inauguration et lancement de plusieurs projets socio-économiques à Tan-Tan

mercredi, 31 juillet, 2019 à 10:21

Tan-Tan – Le gouverneur de la province de Tan-Tan, Hassan Abdelkhalki, a procédé à l’inauguration et au lancement de plusieurs projets socio-économiques, dans le cadre des festivités marquant la célébration du 20ème anniversaire de la Fête du Trône, visant à donner une forte impulsion au processus de développement dans cette partie du Royaume.

Ainsi, M. Abdelkhalki a posé la première pierre pour la construction de trois logements de fonction au profit des cadres éducatifs du groupe d’écoles de la Bataille de Mergala situé dans la commune rurale de Tlensen pour un coût de 1,29 million de dirhams.

Le projet, qui s’achèvera dans six mois, vise à améliorer les conditions de travail des cadres éducatifs dans les zones rurales de la province de Tan-Tan.

En outre, le gouverneur a visité un chantier de construction d’un complexe de valorisation des produits agricoles (miel, lait de chèvre, couscous) dans la province. Ce projet d’un montant global d’environ 6,62 MDH sera réalisé dans le cadre du deuxième pilier du Plan Maroc Vert, en partenariat avec des associations locales.

Le complexe, qui comprendra trois salles pour présenter et commercialiser les produits du terroir, sera construit sur une superficie de 3.000 m2 et profitera à 334 femmes actives dans ce domaine.

Dans la commune de Tlensen, le gouverneur a donné le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un tronçon de la voie rurale à destination de Boumkay et de l’oasis d’Ouin Medkour sur une longueur de 2,3 km pour un montant de 2,2 MDH, assurés par le Fonds de développement rural et des zones de montagne, dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural.

Ce tronçon routier permettra de désenclaver la population rurale et d’encourager les activités touristiques dans cette région qui présente un potentiel naturel important.

En outre, M. Abdelkhalki a lancé les travaux d’aménagement de l’Avenue Mohammed V, financés à hauteur de 2,3 MDH par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume.