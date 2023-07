Fête du Trône : lancement d’une série de projets de développement à Kénitra

jeudi, 27 juillet, 2023 à 20:29

Kénitra – Plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés, jeudi, dans la province de Kénitra à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, le gouverneur de la province Fouad M’hamdi a lancé un projet de construction sur 286 m2 d’une maison d’accouchement à Souk Tlet El Gharb. D’un coût global estimé à 1,8 million DH, ce projet devra être réalisé dans huit mois.

Accompagné notamment du président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, M. M’hamdi a inauguré la place publique “11 janvier”, nouvellement aménagée à la commune Souk El Arbaa du Gharb et financée à hauteur de 5,7 millions DH par les ministères de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Le gouverneur a également donné le coup d’envoi aux travaux de construction et de réhabilitation des routes structurantes et intérieures et des accès de la même commune, au niveau des routes régionales 406 et 413 et de la route nationale N°1. Devant être achevé dans 18 mois, ce projet a mobilisé une enveloppe dépassant les 77 millions DH, financée conjointement par le ministère de l’Intérieur et les conseil régional, provincial et communal.

A la commune de Oued El Makhazine, il a été procédé au lancement et à l’inauguration de projets de construction de pistes réalisés au titre de la période 2018-2023. Un total de 24 km de routes ont été achevés ou en cours de réalisation pour plus de 34 millions DH. Il a été aussi question de prendre connaissance des projets de réalisation de 10 km de pistes reliant nombre de douars au niveau de la commune, financés par le Fonds de développement rural (plus de 14 millions DH).

A la commune de Arbaoua et plus précisément au centre Khdadra, M. M’hamdi a inauguré un espace de commercialisation des produits des coopératives ayant mobilisé un investissement de plus d’un million DH.

A Moulay Bousselham, il a été procédé à l’inauguration d’une station monobloc de dessalement d’eau de mer d’un débit de 10l/s (16,89 millions DH), ainsi que de la nouvelle corniche et du nouvel accès à la plage (plus de 20 millions DH).