Fête du Trône : Lancement et inauguration à Chichaoua de plusieurs projets de développement

vendredi, 28 juillet, 2023 à 12:59

Chichaoua – Plusieurs projets de développement ont été lancés et d’autres inaugurés, mercredi et jeudi, dans la province de Chichaoua, à l’occasion de la célébration du 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Au niveau de la commune d’Ait Haddou Youssef, le gouverneur de la province de Chichaoua, Bouabid El Guerrab, qui était accompagné de plusieurs responsables, des chefs des services extérieurs, des élus locaux ainsi que de personnalités civiles et militaires, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’un lycée secondaire collégial.

Ce projet, auquel une enveloppe budgétaire de 11,5 millions de DH (MDH) a été allouée, s’inscrit dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Il vise à élargir l’offre éducative au niveau de cette commune, et à améliorer l’accès des élèves à la scolarisation au niveau du cycle secondaire collégial, à travers le rapprochement des établissements scolaires des catégories ciblées et la création de structures d’accueil de qualité pour les élèves et ce, dans l’optique de parvenir à réaliser l’équité territoriale.

Au niveau de la même commune, M. El Guerrab a procédé au lancement des travaux de réalisation de la route reliant le centre Ait Haddou Youssef et Targa Oufella sur une distance de 14 km.

D’un coût global de 27 MDH, ce projet s’inscrit aussi dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Au niveau de la commune Timzgadiouine, M. El Guerrab a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’un lycée secondaire qualifiant d’un coût global de 7,2 MDH.

S’inscrivant dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, ce projet vise à élargir l’offre éducative au niveau de cette commune rurale et des communes voisines, à rapprocher les établissements secondaires des catégories ciblées, et à améliorer les indicateurs de scolarité dans le cycle secondaire, notamment pour les filles.

Au niveau de la commune Iflassine, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’un lycée secondaire collégial, ainsi que d’un Internat, avec la contribution de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi.

D’un coût global de 12 MDH, ces deux projets visent à améliorer l’offre scolaire au niveau de ladite commune et les communes rurales limitrophes, à rendre plus accessibles les établissements scolaires aux catégories ciblées, et à créer des structures d’accueil de qualité au profit des élèves, tout en promouvant la scolarisation des filles en milieu rural.

S’agissant du renforcement du réseau routier et de l’amélioration de la connectivité, M. El Guerrab a procédé au lancement des travaux d’aménagement de la route provinciale 2302 reliant Sidi Ghanem (tranche 1 et 2) sur une distance de 18 km.

D’un coût global de 23,5 MDH, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.