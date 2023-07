Fête du Trône : Lancement et inauguration à Rehamna de plusieurs projets de développement

samedi, 29 juillet, 2023 à 15:04

Sidi Bou Othmane (province de Rehamna) – Plusieurs projets de développement ont été lancés et d’autres inaugurés, vendredi, dans la province de Rehamna, à l’occasion de la célébration du 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ces projets portent essentiellement sur l’assainissement liquide au niveau des centres de Sidi Bou Othmane et Skhor Rehamna, ainsi que sur la construction, la mise à niveau et l’équipement d’infrastructures sanitaires et sociales.

Au centre de Skhor Rehamna, des explications ont été présentées au gouverneur de la province, Aziz Bouignane, qui était accompagné des élus locaux, de chefs des services extérieurs et de plusieurs personnalités civiles et militaires, sur le projet d’assainissement liquide, fruit d’un partenariat entre la préfecture de la province de Rehamna, l’Union Européenne, la Banque Allemande de Développement, la Banque Européenne d’Investissement et l’Agence Française de Développement.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 40 millions de DH (MDH), ce projet dont le nombre de bénéficiaires s’élève à 6.000 personnes, vise à contribuer à la préservation de l’environnement, pallier le déficit accusé en infrastructures dédiées à la collecte des eaux usées et à équiper les quartiers ne disposant pas de réseaux d’assainissement.

Le projet est scindé en deux parties : la première concerne le renforcement et l’élargissement du réseau d’assainissement sur une distance de 5 km, sachant que le taux d’avancement des travaux dans cette partie a atteint 85%, alors que la deuxième porte sur la station d’épuration de type lagunage naturel, avec un débit de 864 m3/jour (taux d’avancement de 90%).

A Sidi Bou Othmane, le gouverneur s’est enquis de l’état d’avancement du projet d’assainissement liquide en cours de réalisation pour un investissement estimé à 35 MDH, au profit de 12.000 habitants.

Le projet comprend trois axes : le renforcement et l’élargissement du réseau des eaux usées avec 9,4 km supplémentaires (taux d’avancement situé à 78%), la station de pompage avec un débit de 58 L/S (taux d’avancement de 40%) et la station d’épuration avec un débit de 1.413 m3/jour (taux d’avancement des travaux de 40%).

Toujours à Sidi Bou Othmane, des explications ont été fournies sur le centre de qualification agricole, réalisé sur une superficie de 33.136 m2, dont 3.028 couverts, pour un coût global de 14 MDH.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Génération Green 2020-2030 et dont les travaux de construction devraient être achevés en décembre prochain, vise la mise en place d’un incubateur, en partenariat avec des opérateurs locaux (organisations professionnelles, grands investisseurs…) pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans le lancement de leurs projets et assurer des formations axées principalement sur les besoins et les particularités de la région (cultures alternatives, cultures biologiques… ).

Ce projet de centre de qualification agricole prévoit aussi la réalisation de deux terrains de football et de basketball, sur une superficie totale de 810 m2, pour un investissement de l’ordre de 850.000 DH.

Dans le domaine de la santé, le gouverneur s’est enquis de la mise à niveau et de l’équipement des centres de santé ruraux à Ouled Melloul, Lamhara et Ikrima.

Ces structures, dont la construction a nécessité des crédits de 2,5 MDH et l’équipement 1,2 MDH, viennent ainsi renforcer l’offre de soins dans la province et améliorer l’accès des populations aux services médicaux.

Fruit d’un partenariat entre le Fonds de Développement Rural, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et la Délégation Provinciale de la Santé et de la Protection Sociale à Rehamna, ces centres, dont le nombre de bénéficiaires s’élèvent à 25.943, sont composés d’un espace d’accueil, des salles de consultation et de soins, d’une salle dédiée au programme de la santé maternelle et infantile, d’une salle réservée à la santé reproductive, d’une pharmacie et d’installations sanitaires.