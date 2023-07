Fête du Trône: L’équipe de voltige “Marche Verte” éblouit le public avec un show aérien à couper le souffle

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:09

M’diq – L’équipe de voltige “Marche Verte” des Forces Royales Air (FRA) a ébloui des milliers de spectateurs qui se sont déplacés le long de la côte de M’diq dimanche pour assister à un spectacle aérien sensationnel à l’occasion des célébrations du vingt-quatrième anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Les avions de la prestigieuse équipe de voltige “Marche Verte” des FRA ont livré des performances impressionnantes aux curieux venus en masse à la plage de M’diq pour admirer les acrobaties étourdissantes exécutées par ces pilotes de renommée internationale.

Les capitaines des sept avions formant l’équipe “Marche verte” ont fait preuve d’une maîtrise totale de leurs appareils, dessinant avec justesse et précision de magnifiques tableaux dans le ciel et effectuant des manœuvres périlleuses, laissant le public sans voix.

La patrouille acrobatique a tenu en haleine le public massé le long de la côte pour contempler ce show aérien donné par des as du pilotage, qui ont exécuté une vingtaine de figures, notamment une boucle à haute altitude suivie des manœuvres sous formes de croisement, de boucle en miroir, un passage miroir en sus d’un passage et un éclatement en descendant “Bombe” pour se disperser dans le ciel.

Ces manœuvres ont été accomplies à basse et moyenne altitude, démontrant le grand professionnalisme et le talent des pilotes et leur parfaite coordination, avant de voler à très basse altitude, se rapprochant autant que possible de spectateurs fascinés par le spectacle.

Créée sur ordre de feu SM Hassan II en 1984 et entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, l’équipe de voltige “Marche verte”, est dotée d’aéronefs performants.

Cette patrouille a à son actif une première mondiale en la matière, qui lui a valu la reconnaissance des grands spécialistes de la voltige. Il s’agit de “La boucle en miroir” qui a permis à cette formation de remporter plusieurs prix et trophées.