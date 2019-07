Fête du Trône: Les chancelleries du Royaume en Afrique de l’Ouest célèbrent l’heureux évènement

mercredi, 31 juillet, 2019 à 11:54

Dakar – A l’occasion de la fête du Trône commémorant cette année le 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, les ambassades du Maroc ont offert, mardi dans les différentes capitales de l’Afrique de l’Ouest, de brillantes réceptions en célébration de cet heureux évènement.

A Dakar, la réception offerte par l’ambassadeur Taleb Barrada, s’est déroulée en présence de hauts responsables sénégalais, notamment le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, qui représentait le président Macky Sall, ainsi que des représentants du corps diplomatique et d’autres personnalités civiles et militaires, des députés, des notabilités et des chercheurs et universitaires.

Des membres de la communauté marocaine au Sénégal, des représentants d’établissements et organismes marocains implantés dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, et des représentants d’organisations régionales et internationales, ainsi que d’autres personnalités ont également pris part à cette cérémonie.

Dans une allocution à cette occasion, M. Barrada a mis en évidence les grandes réalisations accomplies au Maroc durant ces vingt dernières années, notant que le Royaume s’est totalement métamorphosé et transformé depuis l’avènement de SM le Roi Mohammed VI.

A cet effet, il a notamment fait état des réformes politiques et constitutionnelles initiées par le Souverain, ainsi que du chantier de restructuration du champ religieux et des actions entreprises pour contrecarrer le radicalisme religieux.

Sur le plan économique de grands projets structurants ont érigé le Maroc en hub régional, a-t-il enchaîné, relevant que SM le Roi a accompagné la dynamique économique enclenchée dans le Royaume par de multiples chantiers infrastructurels d’envergure.

Abordant les liens entre le Maroc et le Sénégal, M. Barrada a mis en évidence l’excellence du partenariat fécond entre les deux pays frères, notant qu’avec SM le Roi, les relations bilatérales ont enregistré un saut qualitatif et dynamique, notamment dans la dimension économique qui occupe un espace grandissant et actif dans les rapports Maroc-Sénégal, a-t-il dit.

De son côté, le ministre sénégalais du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a souligné que l’amitié sénégalo-marocaine, “basée sur un appui mutuel constant entre nos institutions respectives, ainsi que sur une solidarité agissante de nos peuples, a donné le jour à des partenariats féconds, dans plusieurs secteurs d’activité”.

Le Sénégal et le Maroc, qui ont des vues convergentes sur les enjeux régionaux et internationaux interpellant l’Afrique, entretiennent également, au plan multilatéral, des consultations politiques soutenues sur des questions d’intérêt commun, notamment, dans le cadre de l’Union africaine, a-t-il souligné.

Au Ghana, la réception offerte par l’ambassade du Maroc a été rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque, dont des personnalités politiques ghanéennes, notamment le ministre de la sécurité nationale, Albert Kan-Dapaah, des membres du corps diplomatique accrédité à Accra, des députés et des hommes d’affaires ghanéens.

Dans une allocution de circonstance, le chargé d’affaires a.i de l’Ambassade du Maroc au Ghana, Abdelouahed Bekki, a relevé que sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de nombreuses réformes ont été entreprises avec succès dans les domaines politique, économique et social, permettant au Royaume de réaliser des progrès économiques importants.

Sur le plan des relations bilatérales, M. Bekki a noté que le Ghana et le Maroc ont des liens historiques, soulignant que les deux pays sont attachés aux valeurs de bon voisinage, de l’intégration économique régionale et du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent.

Et de relever que les deux pays sont appelés à renforcer davantage leurs relations bilatérales, notant que les échanges commerciaux ne reflètent pas le potentiel offerts par les deux économies complémentaires.

“Nous devons tous redoubler d’efforts pour développer les capacités existantes et explorer de nouvelles opportunités dans les domaines du transport, du commerce, du tourisme, des mines et de l’énergie”, a-t-il dit.

Félicitant le Ghana d’avoir été choisi pour accueillir le siège du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), le diplomate marocain a salué l’engagement de ce pays ouest-africain en faveur de l’unité et de la prospérité du continent.

Au Mali, la brillante réception offerte par l’Ambassadeur du Maroc, Hassan Naciri, au Centre international de Congrès de Bamako a été marquée par la participation distinguée de plusieurs hauts responsables maliens, notamment M. Tiébilé Dramé, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et M. Isaka Sidibé, Président de l’Assemblée nationale.

Ont également assisté à cette réception marquée par la projection d’un documentaire consacré aux grandes réalisations du Royaume, des personnalités distinguées, les représentants du corps diplomatique accrédités à Bamako, les représentants de la communauté marocaine, outre des hommes et femmes des mondes des médias et des arts dont les participants marocains à la “Nuit du Caftan”, organisée par l’Ambassade dimanche soir à Bamako.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Naciri a tenu à exprimer ses vifs remerciements aux convives dont “la présence nombreuse témoigne de la solidité des relations séculaires et denses qui lient le Royaume du Maroc à la République du Mali”.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, souligné, que le règne de SM le Roi Mohammed VI a su conduire le Royaume sur le chemin de la modernité avec une vision basée sur les grands chantiers tous domaines confondus. “De ce fait, a-t-il dit, les immenses progrès enregistrés sur le plan des infrastructures ont amélioré significativement l’attractivité du Royaume”.

A Abidjan, la réception offerte par l’ambassade du Maroc a été rehaussée par la présence de hauts responsables ivoiriens, notamment le vice-président de la Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan.

La réception s’est également déroulée en présence du ministre de l’Artisanat Sidiki Konaté, la ministre de la modernisation de l’administration, Raymonde Goudou Coffie, le ministre des sports Danho Paulin et le ministre de la culture, Bandaman Kouakou Maurice.

Plusieurs ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique accrédité à Abidjan, des membres de la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire, des responsables d’entreprises marocaines implantées dans ce pays ouest-africain et des représentants d’organisations internationales ont également pris part à cette cérémonie.

Dans une allocution de circonstance, l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, a souligné que la Fête du Trône est l’occasion de revisiter, avec beaucoup de fierté et autant de joie, les multiples réformes enclenchées au Maroc dans tous les domaines à la faveur de la vision prémonitoire de SM le Roi Mohammed VI.

Le diplomate marocain a de même relevé que la Fête du Trône continue d’inspirer la marche résolue du Maroc vers le progrès et le développement et de révéler la profondeur des liens affectifs et de la relation de loyauté entre le Trône Alaouite et le Peuple.

Au Gabon, la réception offerte par l’ambassade du Maroc a été marquée par la présence de plusieurs hauts responsables gabonais, notamment le premier ministre, Julien Nkoghe Bekalé, le ministre des affaires étrangères, Alain-Claude Billie-By-Nze, le ministre de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation, Biendi Maganga Moussavou et le président de l’assemblée nationale Faustin Boukoubi.

Ont assisté aussi à la réception des chefs de missions diplomatiques accrédités à Libreville, les membres de la communauté marocaine installée au Gabon, des chefs d’entreprises et d’autres personnalités civiles et militaires.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi a mis en avant les différents réformes et chantiers entrepris au Maroc, soulignant que la fête du Trône, moment privilégié de l’histoire de la nation marocaine, est l’occasion de réitérer le respect, l’estime et le dévouement permanent qu’épreuve le peuple marocain à son Roi.

Et de poursuivre que c’est également le moment de célébrer les réalisations du Maroc dans sa marche résolue vers le progrès et le développement en vue d’assurer à tous les citoyens les conditions d’épanouissement, d’accomplissement et d’émancipation, notant que la fête du Trône est aussi un moment pour relever les dysfonctionnements entravant cette marche et identifier les défis qui se posent en vue de mettre en place des stratégies efficaces pour les relever.