Fête du Trône : les Forces Royales Air organisent des shows aériens et des concerts musicaux

vendredi, 28 juillet, 2023 à 18:03

Rabat – En exécution des Hautes Instructions Royales et à l’occasion de la commémoration du vingt-quatrième Anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, les Forces Royales Air organiseront, dans le cadre des festivités marquant cet heureux événement, des shows aériens le long de la côte de M’diq, dimanche, et au niveau de la corniche de Martil, lundi, à partir de 15H, indique l’Etat-Major Général des FAR dans un communiqué.

Ces shows aériens seront animés par la prestigieuse équipe de voltige “Marche Verte” des Forces Royales Air, précise le communiqué.

Parallèlement, l’orchestre de musique des Forces Royales Air présentera samedi et dimanche, des spectacles musicaux en plein air à Tétouan à partir de 21H, mettant en vedette des chansons traditionnelles marocaines emblématiques, conclut-on.